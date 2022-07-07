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Website Updated: 7/7/2022 2:58:58 PM
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Showing 46 of 46 contests
Contest: GOVERNOR, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
GAVIN NEWSOM, DEM 346,475 52.31%
BRIAN DAHLE, REP 153,228 23.13%
ANTHONY TRIMINO, REP 28,080 4.24%
JENNY RAE LE ROUX, REP 23,619 3.57%
MICHAEL SHELLENBERGER, NPP 22,759 3.44%
SHAWN COLLINS, REP 18,785 2.84%
MAJOR WILLIAMS, REP 6,001 0.91%
LEO S. ZACKY, REP 5,759 0.87%
JOEL VENTRESCA, DEM 5,523 0.83%
REINETTE SENUM, NPP 5,373 0.81%
ROBERT C. NEWMAN II, REP 5,060 0.76%
DANIEL R. MERCURI, REP 5,022 0.76%
LUIS JAVIER RODRIGUEZ, GRN 5,010 0.76%
ARMANDO "MANDO" PEREZ-SERRATO, DEM 4,942 0.75%
RON JONES, REP 4,320 0.65%
DAVID LOZANO, REP 4,043 0.61%
CRISTIAN RAUL MORALES, REP 3,634 0.55%
RONALD A. ANDERSON, REP 2,758 0.42%
ANTHONY "TONY" FANARA, DEM 2,214 0.33%
FREDERIC C. SCHULTZ, NPP 2,169 0.33%
HEATHER COLLINS, GRN 2,044 0.31%
LONNIE SORTOR, REP 1,836 0.28%
WOODROW "WOODY" SANDERS III, NPP 1,771 0.27%
JAMES G. HANINK, NPP 968 0.15%
SERGE FIANKAN, NPP 480 0.07%
BRADLEY ZINK, NPP 470 0.07%
Gurinder Bhangoo 5 0.00%
Jeff Scott 0 0.00%
Contest: LIEUTENANT GOVERNOR, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
ELENI KOUNALAKIS, DEM 332,154 51.09%
ANGELA E. UNDERWOOD JACOBS, REP 179,700 27.64%
DAVID FENNELL, REP 76,640 11.79%
CLINT W. SAUNDERS, REP 19,792 3.04%
JEFFREY HIGHBEAR MORGAN, DEM 18,300 2.82%
WILLIAM CAVETT "SKEE" SAACKE, DEM 11,950 1.84%
DAVID HILLBERG, NPP 5,850 0.90%
MOHAMMAD ARIF, PF 5,692 0.88%
James Orlando Ogle 3 0.00%
Contest: SECRETARY OF STATE, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
SHIRLEY N. WEBER, DEM 364,726 55.97%
ROB BERNOSKY, REP 172,222 26.43%
RACHEL HAMM, REP 63,728 9.78%
JAMES "JW" PAINE, REP 18,446 2.83%
RAUL RODRIGUEZ JR., REP 15,146 2.32%
GARY N. BLENNER, GRN 11,832 1.82%
MATTHEW D. CINQUANTA, NPP 5,581 0.86%
Desmond A Silveira 21 0.00%
Contest: CONTROLLER, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
LANHEE CHEN, REP 272,284 42.17%
MALIA M. COHEN, DEM 137,848 21.35%
YVONNE YIU, DEM 108,114 16.74%
RON GALPERIN, DEM 56,509 8.75%
STEVE GLAZER, DEM 54,370 8.42%
LAURA WELLS, GRN 16,535 2.56%
Contest: TREASURER, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
FIONA MA, DEM 355,681 54.76%
ANDREW DO, REP 156,473 24.09%
JACK M. GUERRERO, REP 127,150 19.58%
MEGHANN ADAMS, PF 10,208 1.57%
Contest: ATTORNEY GENERAL, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
ROB BONTA, DEM 333,211 50.78%
NATHAN HOCHMAN, REP 181,592 27.68%
ERIC EARLY, REP 83,214 12.68%
ANNE MARIE SCHUBERT, NPP 45,157 6.88%
DAN KAPELOVITZ, GRN 12,981 1.98%
Contest: INSURANCE COMMISSIONER, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
RICARDO LARA, DEM 228,635 35.72%
GREG CONLON, REP 142,212 22.22%
ROBERT HOWELL, REP 106,714 16.67%
MARC LEVINE, DEM 99,422 15.53%
VINSON EUGENE ALLEN, DEM 26,393 4.12%
VERONIKA FIMBRES, GRN 12,472 1.95%
JASPER "JAY" JACKSON, DEM 9,049 1.41%
ROBERT J. MOLNAR, NPP 8,480 1.32%
NATHALIE HRIZI, PF 6,689 1.05%
Contest: MEMBER, STATE BOARD OF EQUALIZATION 4TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
MIKE SCHAEFER, DEM 249,952 39.70%
DENIS R. BILODEAU, REP 119,564 18.99%
DAVID DODSON, DEM 97,961 15.56%
MATTHEW HARPER, REP 57,119 9.07%
ERIK PETERSON, REP 37,601 5.97%
RANDELL R. ECONOMY, REP 34,169 5.43%
JOHN F. KELLY, REP 33,183 5.27%
Contest: UNITED STATES SENATOR (Full Term), VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
ALEX PADILLA, DEM 320,187 49.42%
MARK P. MEUSER, REP 126,422 19.51%
CORDIE WILLIAMS, REP 54,145 8.36%
JON ELIST, REP 28,717 4.43%
JAMES P. BRADLEY, REP 20,890 3.22%
CHUCK SMITH, REP 16,937 2.61%
DOUGLAS HOWARD PIERCE, DEM 11,747 1.81%
SARAH SUN LIEW, REP 9,007 1.39%
AKINYEMI AGBEDE, DEM 8,125 1.25%
TIMOTHY J URSICH, DEM 7,948 1.23%
MYRON L. HALL, REP 7,143 1.10%
DAN O'DOWD, DEM 5,585 0.86%
ROBERT GEORGE LUCERO, JR, REP 5,415 0.84%
JOHN THOMPSON PARKER, PF 4,394 0.68%
JAMES "HENK" CONN, GRN 3,744 0.58%
ELEANOR GARCIA, NPP 3,704 0.57%
DAPHNE BRADFORD, NPP 2,842 0.44%
PAMELA ELIZONDO, GRN 2,831 0.44%
OBAIDUL HUQ PIRJADA, DEM 2,643 0.41%
CARLOS GUILLERMO TAPIA, REP 2,481 0.38%
ENRIQUE PETRIS, REP 1,374 0.21%
DON J. GRUNDMANN, NPP 1,100 0.17%
DEON D. JENKINS, NPP 405 0.06%
Lijun (Lily) Zhou 37 0.01%
Mark A. Ruzon 19 0.00%
Irene Ratliff 0 0.00%
Marc Alexander Roth 0 0.00%
Contest: UNITED STATES SENATOR (Partial/Unexpired Term), VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
ALEX PADILLA, DEM 323,510 50.31%
MARK P. MEUSER, REP 172,687 26.85%
JAMES P. BRADLEY, REP 42,869 6.67%
JON ELIST, REP 41,630 6.47%
TIMOTHY URSICH JR., DEM 24,043 3.74%
DAN O'DOWD, DEM 16,075 2.50%
MYRON L. HALL, REP 11,281 1.75%
DAPHNE BRADFORD, NPP 10,873 1.69%
John Thompson Parker 73 0.01%
Irene Ratliff 0 0.00%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 48TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
DARRELL ISSA, REP 71,295 61.20%
STEPHEN HOULAHAN, DEM 34,879 29.94%
MATTHEW G. RASCON, DEM 8,498 7.30%
LUCINDA KWH JAHN, NPP 1,816 1.56%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 49TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
MIKE LEVIN, DEM 63,338 52.43%
BRIAN MARYOTT, REP 23,770 19.68%
CHRISTOPHER RODRIGUEZ, REP 12,758 10.56%
LISA A. BARTLETT, REP 8,131 6.73%
JOSIAH O'NEIL, REP 7,440 6.16%
NADIA BAHIA SMALLEY, DEM 3,638 3.01%
RENEE TAYLOR, REP 1,727 1.43%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 50TH DISTRICT, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
SCOTT PETERS, DEM 89,894 52.33%
COREY GUSTAFSON, REP 51,312 29.87%
KYLIE LOUIE VIE BENITEZ TAITANO, DEM 16,065 9.35%
DAVID CHIDDICK, REP 9,333 5.43%
ADAM SCHINDLER, NPP 5,168 3.01%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 51ST DISTRICT, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
SARA JACOBS, DEM 91,329 60.52%
STAN CAPLAN, REP 56,183 37.23%
JOSE CORTES, PF 3,343 2.22%
Barrett Holman Leak 55 0.04%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 52ND DISTRICT, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
JUAN VARGAS, DEM 56,827 59.11%
TYLER GEFFENEY, REP 29,348 30.53%
JOAQUÍN VÁZQUEZ, DEM 9,965 10.37%
Contest: STATE SENATOR 18TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
STEVE PADILLA, DEM 50,989 62.46%
ALEJANDRO GALICIA, REP 30,641 37.54%
Contest: STATE SENATOR 32ND DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
KELLY SEYARTO, REP 1,690 54.92%
BRIAN NASH, DEM 1,387 45.08%
Contest: STATE SENATOR 38TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
CATHERINE BLAKESPEAR, DEM 78,171 47.43%
MATT GUNDERSON, REP 69,652 42.26%
JOE KERR, DEM 16,990 10.31%
Contest: STATE SENATOR 40TH DISTRICT, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
BRIAN W. JONES, REP 113,400 54.43%
JOSEPH C. ROCHA, DEM 94,960 45.57%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 80TH DISTRICT (Special Run-off to Fill Vacancy), VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
DAVID ALVAREZ, DEM 26,482 54.29%
GEORGETTE GÓMEZ, DEM 22,297 45.71%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 74TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
CHRIS DUNCAN, DEM 27,939 50.23%
LAURIE DAVIES, REP 27,680 49.77%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 75TH DISTRICT, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
MARIE WALDRON, REP 59,612 63.46%
RANDY VOEPEL, REP 34,328 36.54%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 76TH DISTRICT, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
BRIAN MAIENSCHEIN, DEM 48,635 49.94%
KRISTIE BRUCE-LANE, REP 27,375 28.11%
JUNE CUTTER, REP 21,381 21.95%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 77TH DISTRICT, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
TASHA BOERNER HORVATH, DEM 78,673 60.89%
DAN DOWNEY, REP 50,530 39.11%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 78TH DISTRICT, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
CHRIS WARD, DEM 76,917 68.20%
ERIC E. GONZALES, REP 35,857 31.80%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 79TH DISTRICT, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
AKILAH WEBER, DEM 42,857 64.29%
CORBIN SABOL, REP 16,651 24.98%
JOHN MOORE, REP 7,159 10.74%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 80TH DISTRICT, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
GEORGETTE GÓMEZ, DEM 25,308 36.36%
DAVID ALVAREZ, DEM 21,548 30.96%
JOHN VOGEL GARCIA, REP 14,162 20.35%
LINCOLN PICKARD, REP 8,578 12.33%
Contest: JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 32, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
PENNIE K. MCLAUGHLIN 431,295 100.00%
Contest: JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 35, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
MIKE MURPHY 236,300 40.30%
REBECCA KANTER 221,267 37.74%
MICHAEL J. FLEMMING 128,769 21.96%
Contest: JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 36, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
PETE MURRAY 229,805 39.86%
PETER SINGER 176,251 30.57%
CHRIS LAWSON 170,478 29.57%
Contest: STATE SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
TONY K. THURMOND 239,089 40.41%
LANCE RAY CHRISTENSEN 103,804 17.55%
AINYE E. LONG 64,706 10.94%
GEORGE YANG 60,647 10.25%
JIM GIBSON 53,296 9.01%
MARCO AMARAL 48,990 8.28%
JOSEPH GUY CAMPBELL 21,092 3.57%
Contest: SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT MEMBER, BOARD OF EDUCATION DISTRICT B, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
SHANA HAZAN 21,811 52.54%
GODWIN HIGA 10,379 25.00%
JOSE VELAZQUEZ 9,326 22.46%
Contest: SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT MEMBER, BOARD OF EDUCATION DISTRICT C, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
CODY PETTERSON 19,057 44.85%
BECCA WILLIAMS 13,439 31.63%
LILY HIGMAN 9,993 23.52%
Contest: MEMBER, BOARD OF SUPERVISORS DISTRICT NO. 4, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
NATHAN FLETCHER 76,032 62.13%
AMY REICHERT 35,349 28.89%
SIDIQA A. HOOKER 10,988 8.98%
Contest: SHERIFF, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
KELLY ANNE MARTINEZ 229,193 37.50%
JOHN HEMMERLING 124,591 20.38%
DAVE MYERS 116,072 18.99%
JONATHAN PECK 43,857 7.18%
JUAN CARLOS "CHARLIE" MERCADO 41,937 6.86%
JOHN "GUNDO" GUNDERSON 41,800 6.84%
CHARLES "CHUCK" BATTLE 13,752 2.25%
Contest: CITY OF CHULA VISTA MAYOR, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
JOHN MC CANN 13,580 30.82%
AMMAR CAMPA-NAJJAR 9,943 22.56%
JILL M. GALVEZ 8,689 19.72%
ZANETA ENCARNACION 5,974 13.56%
RUDY RAMIREZ 3,008 6.83%
SPENCER CASH 2,840 6.44%
Christine Brady 35 0.08%
Contest: CITY OF CHULA VISTA MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
CAROLINA CHAVEZ 4,696 34.48%
MARCO CONTRERAS 3,742 27.47%
FRANCISCO "FRANK" RIVERA 2,385 17.51%
ROBERT MICHAEL CROMER 1,608 11.81%
MARK LIUAG 1,190 8.74%
Contest: CITY OF CHULA VISTA MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
STEVE STENBERG 4,179 38.34%
JOSE PRECIADO 3,856 35.38%
PATTI S. GROULX 1,099 10.08%
FRANCIA CASTRO 1,030 9.45%
JOHN H. BORJA 736 6.75%
Contest: CITY OF CHULA VISTA CITY ATTORNEY, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
SIMON SILVA 20,856 49.80%
DAN SMITH 13,998 33.42%
JOHN MOOT 7,028 16.78%
Contest: CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
JENNIFER CAMPBELL 10,832 29.81%
LINDA LUKACS 9,211 25.35%
LORI SALDAÑA 6,603 18.17%
JOEL DAY 5,130 14.12%
MANDY HAVLIK 3,027 8.33%
DANIEL SMIECHOWSKI 1,532 4.22%
Contest: CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 4, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
MONICA MONTGOMERY STEPPE 12,110 71.15%
GLORIA EVANGELISTA 3,683 21.64%
TYLISA D. SUSEBERRY 1,228 7.21%
Contest: CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 6, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
KENT LEE 10,390 40.73%
TOMMY HOUGH 9,461 37.09%
JANE L. GLASSON 5,657 22.18%
Contest: CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 8, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
VIVIAN MORENO 8,432 63.37%
ANTONIO MARTINEZ 4,873 36.63%
Summary
Vote totals for each candidate for each contest.
By Contest
Vote totals for each contest.
By Precinct
Vote totals for each Precinct for each contest for each candidate.
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Summary data in XML format.