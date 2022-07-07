×
Filter Races
SELECT ALL
SELECT RESULTS WITHIN 2%
GOVERNOR
LIEUTENANT GOVERNOR
SECRETARY OF STATE
CONTROLLER
TREASURER
ATTORNEY GENERAL
INSURANCE COMMISSIONER
MEMBER, STATE BOARD OF EQUALIZATION 4TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
UNITED STATES SENATOR (Full Term)
UNITED STATES SENATOR (Partial/Unexpired Term)
UNITED STATES REPRESENTATIVE 48TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
UNITED STATES REPRESENTATIVE 49TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
UNITED STATES REPRESENTATIVE 50TH DISTRICT
UNITED STATES REPRESENTATIVE 51ST DISTRICT
UNITED STATES REPRESENTATIVE 52ND DISTRICT
STATE SENATOR 18TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
STATE SENATOR 32ND DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
STATE SENATOR 38TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
STATE SENATOR 40TH DISTRICT
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 80TH DISTRICT (Special Run-off to Fill Vacancy)
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 74TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 75TH DISTRICT
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 76TH DISTRICT
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 77TH DISTRICT
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 78TH DISTRICT
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 79TH DISTRICT
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 80TH DISTRICT
JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 32
JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 35
JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 36
STATE SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION
GROSSMONT-CUYAMACA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA 1
GROSSMONT-CUYAMACA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA 2
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT MEMBER, BOARD OF EDUCATION DISTRICT B
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT MEMBER, BOARD OF EDUCATION DISTRICT C
MEMBER, BOARD OF SUPERVISORS DISTRICT NO. 4
SHERIFF
CITY OF CHULA VISTA MAYOR
CITY OF CHULA VISTA MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1
CITY OF CHULA VISTA MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2
CITY OF CHULA VISTA CITY ATTORNEY
CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2
CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 4
CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 6
CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 8
MEASURE C - CITY OF CARLSBAD Appointive City Clerk.
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34.9%
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674,608
Vote Center Ballots
45,332
Mail Ballots
629,276
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1,933,896
Precincts Reporting
100%
Fully Reporting
2,031
Total Precincts
2,031
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Filter Races
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46
of
46
contests
Showing
of
Precincts
Show All
Only Show Selected
Voter Turnout
Disable Map Interaction
0-10%
10-20%
20-30%
30-40%
40-50%
>= 50%
Contest: GOVERNOR, VOTE FOR 1
GOVERNOR
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
GAVIN NEWSOM (DEM)
GAVIN NEWSOM, DEM
346,475
52.31%
BRIAN DAHLE (REP)
BRIAN DAHLE, REP
153,228
23.13%
ANTHONY TRIMINO (REP)
ANTHONY TRIMINO, REP
28,080
4.24%
JENNY RAE LE ROUX (REP)
JENNY RAE LE ROUX, REP
23,619
3.57%
MICHAEL SHELLENBERGER (NPP)
MICHAEL SHELLENBERGER, NPP
22,759
3.44%
SHAWN COLLINS (REP)
SHAWN COLLINS, REP
18,785
2.84%
MAJOR WILLIAMS (REP)
MAJOR WILLIAMS, REP
6,001
0.91%
LEO S. ZACKY (REP)
LEO S. ZACKY, REP
5,759
0.87%
JOEL VENTRESCA (DEM)
JOEL VENTRESCA, DEM
5,523
0.83%
REINETTE SENUM (NPP)
REINETTE SENUM, NPP
5,373
0.81%
ROBERT C. NEWMAN II (REP)
ROBERT C. NEWMAN II, REP
5,060
0.76%
DANIEL R. MERCURI (REP)
DANIEL R. MERCURI, REP
5,022
0.76%
LUIS JAVIER RODRIGUEZ (GRN)
LUIS JAVIER RODRIGUEZ, GRN
5,010
0.76%
ARMANDO "MANDO" PEREZ-SERRATO (DEM)
ARMANDO "MANDO" PEREZ-SERRATO, DEM
4,942
0.75%
RON JONES (REP)
RON JONES, REP
4,320
0.65%
DAVID LOZANO (REP)
DAVID LOZANO, REP
4,043
0.61%
CRISTIAN RAUL MORALES (REP)
CRISTIAN RAUL MORALES, REP
3,634
0.55%
RONALD A. ANDERSON (REP)
RONALD A. ANDERSON, REP
2,758
0.42%
ANTHONY "TONY" FANARA (DEM)
ANTHONY "TONY" FANARA, DEM
2,214
0.33%
FREDERIC C. SCHULTZ (NPP)
FREDERIC C. SCHULTZ, NPP
2,169
0.33%
HEATHER COLLINS (GRN)
HEATHER COLLINS, GRN
2,044
0.31%
LONNIE SORTOR (REP)
LONNIE SORTOR, REP
1,836
0.28%
WOODROW "WOODY" SANDERS III (NPP)
WOODROW "WOODY" SANDERS III, NPP
1,771
0.27%
JAMES G. HANINK (NPP)
JAMES G. HANINK, NPP
968
0.15%
SERGE FIANKAN (NPP)
SERGE FIANKAN, NPP
480
0.07%
BRADLEY ZINK (NPP)
BRADLEY ZINK, NPP
470
0.07%
Gurinder Bhangoo
Gurinder Bhangoo
5
0.00%
Jeff Scott
Jeff Scott
0
0.00%
Contest: LIEUTENANT GOVERNOR, VOTE FOR 1
LIEUTENANT GOVERNOR
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
ELENI KOUNALAKIS (DEM)
ELENI KOUNALAKIS, DEM
332,154
51.09%
ANGELA E. UNDERWOOD JACOBS (REP)
ANGELA E. UNDERWOOD JACOBS, REP
179,700
27.64%
DAVID FENNELL (REP)
DAVID FENNELL, REP
76,640
11.79%
CLINT W. SAUNDERS (REP)
CLINT W. SAUNDERS, REP
19,792
3.04%
JEFFREY HIGHBEAR MORGAN (DEM)
JEFFREY HIGHBEAR MORGAN, DEM
18,300
2.82%
WILLIAM CAVETT "SKEE" SAACKE (DEM)
WILLIAM CAVETT "SKEE" SAACKE, DEM
11,950
1.84%
DAVID HILLBERG (NPP)
DAVID HILLBERG, NPP
5,850
0.90%
MOHAMMAD ARIF (PF)
MOHAMMAD ARIF, PF
5,692
0.88%
James Orlando Ogle
James Orlando Ogle
3
0.00%
Contest: SECRETARY OF STATE, VOTE FOR 1
SECRETARY OF STATE
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
SHIRLEY N. WEBER (DEM)
SHIRLEY N. WEBER, DEM
364,726
55.97%
ROB BERNOSKY (REP)
ROB BERNOSKY, REP
172,222
26.43%
RACHEL HAMM (REP)
RACHEL HAMM, REP
63,728
9.78%
JAMES "JW" PAINE (REP)
JAMES "JW" PAINE, REP
18,446
2.83%
RAUL RODRIGUEZ JR. (REP)
RAUL RODRIGUEZ JR., REP
15,146
2.32%
GARY N. BLENNER (GRN)
GARY N. BLENNER, GRN
11,832
1.82%
MATTHEW D. CINQUANTA (NPP)
MATTHEW D. CINQUANTA, NPP
5,581
0.86%
Desmond A Silveira
Desmond A Silveira
21
0.00%
Contest: CONTROLLER, VOTE FOR 1
CONTROLLER
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
LANHEE CHEN (REP)
LANHEE CHEN, REP
272,284
42.17%
MALIA M. COHEN (DEM)
MALIA M. COHEN, DEM
137,848
21.35%
YVONNE YIU (DEM)
YVONNE YIU, DEM
108,114
16.74%
RON GALPERIN (DEM)
RON GALPERIN, DEM
56,509
8.75%
STEVE GLAZER (DEM)
STEVE GLAZER, DEM
54,370
8.42%
LAURA WELLS (GRN)
LAURA WELLS, GRN
16,535
2.56%
Contest: TREASURER, VOTE FOR 1
TREASURER
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
FIONA MA (DEM)
FIONA MA, DEM
355,681
54.76%
ANDREW DO (REP)
ANDREW DO, REP
156,473
24.09%
JACK M. GUERRERO (REP)
JACK M. GUERRERO, REP
127,150
19.58%
MEGHANN ADAMS (PF)
MEGHANN ADAMS, PF
10,208
1.57%
Contest: ATTORNEY GENERAL, VOTE FOR 1
ATTORNEY GENERAL
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
ROB BONTA (DEM)
ROB BONTA, DEM
333,211
50.78%
NATHAN HOCHMAN (REP)
NATHAN HOCHMAN, REP
181,592
27.68%
ERIC EARLY (REP)
ERIC EARLY, REP
83,214
12.68%
ANNE MARIE SCHUBERT (NPP)
ANNE MARIE SCHUBERT, NPP
45,157
6.88%
DAN KAPELOVITZ (GRN)
DAN KAPELOVITZ, GRN
12,981
1.98%
Contest: INSURANCE COMMISSIONER, VOTE FOR 1
INSURANCE COMMISSIONER
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
RICARDO LARA (DEM)
RICARDO LARA, DEM
228,635
35.72%
GREG CONLON (REP)
GREG CONLON, REP
142,212
22.22%
ROBERT HOWELL (REP)
ROBERT HOWELL, REP
106,714
16.67%
MARC LEVINE (DEM)
MARC LEVINE, DEM
99,422
15.53%
VINSON EUGENE ALLEN (DEM)
VINSON EUGENE ALLEN, DEM
26,393
4.12%
VERONIKA FIMBRES (GRN)
VERONIKA FIMBRES, GRN
12,472
1.95%
JASPER "JAY" JACKSON (DEM)
JASPER "JAY" JACKSON, DEM
9,049
1.41%
ROBERT J. MOLNAR (NPP)
ROBERT J. MOLNAR, NPP
8,480
1.32%
NATHALIE HRIZI (PF)
NATHALIE HRIZI, PF
6,689
1.05%
Contest: MEMBER, STATE BOARD OF EQUALIZATION 4TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
MEMBER, STATE BOARD OF EQUALIZATION 4TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
MIKE SCHAEFER (DEM)
MIKE SCHAEFER, DEM
249,952
39.70%
DENIS R. BILODEAU (REP)
DENIS R. BILODEAU, REP
119,564
18.99%
DAVID DODSON (DEM)
DAVID DODSON, DEM
97,961
15.56%
MATTHEW HARPER (REP)
MATTHEW HARPER, REP
57,119
9.07%
ERIK PETERSON (REP)
ERIK PETERSON, REP
37,601
5.97%
RANDELL R. ECONOMY (REP)
RANDELL R. ECONOMY, REP
34,169
5.43%
JOHN F. KELLY (REP)
JOHN F. KELLY, REP
33,183
5.27%
Contest: UNITED STATES SENATOR (Full Term), VOTE FOR 1
UNITED STATES SENATOR (Full Term)
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
ALEX PADILLA (DEM)
ALEX PADILLA, DEM
320,187
49.42%
MARK P. MEUSER (REP)
MARK P. MEUSER, REP
126,422
19.51%
CORDIE WILLIAMS (REP)
CORDIE WILLIAMS, REP
54,145
8.36%
JON ELIST (REP)
JON ELIST, REP
28,717
4.43%
JAMES P. BRADLEY (REP)
JAMES P. BRADLEY, REP
20,890
3.22%
CHUCK SMITH (REP)
CHUCK SMITH, REP
16,937
2.61%
DOUGLAS HOWARD PIERCE (DEM)
DOUGLAS HOWARD PIERCE, DEM
11,747
1.81%
SARAH SUN LIEW (REP)
SARAH SUN LIEW, REP
9,007
1.39%
AKINYEMI AGBEDE (DEM)
AKINYEMI AGBEDE, DEM
8,125
1.25%
TIMOTHY J URSICH (DEM)
TIMOTHY J URSICH, DEM
7,948
1.23%
MYRON L. HALL (REP)
MYRON L. HALL, REP
7,143
1.10%
DAN O'DOWD (DEM)
DAN O'DOWD, DEM
5,585
0.86%
ROBERT GEORGE LUCERO, JR (REP)
ROBERT GEORGE LUCERO, JR, REP
5,415
0.84%
JOHN THOMPSON PARKER (PF)
JOHN THOMPSON PARKER, PF
4,394
0.68%
JAMES "HENK" CONN (GRN)
JAMES "HENK" CONN, GRN
3,744
0.58%
ELEANOR GARCIA (NPP)
ELEANOR GARCIA, NPP
3,704
0.57%
DAPHNE BRADFORD (NPP)
DAPHNE BRADFORD, NPP
2,842
0.44%
PAMELA ELIZONDO (GRN)
PAMELA ELIZONDO, GRN
2,831
0.44%
OBAIDUL HUQ PIRJADA (DEM)
OBAIDUL HUQ PIRJADA, DEM
2,643
0.41%
CARLOS GUILLERMO TAPIA (REP)
CARLOS GUILLERMO TAPIA, REP
2,481
0.38%
ENRIQUE PETRIS (REP)
ENRIQUE PETRIS, REP
1,374
0.21%
DON J. GRUNDMANN (NPP)
DON J. GRUNDMANN, NPP
1,100
0.17%
DEON D. JENKINS (NPP)
DEON D. JENKINS, NPP
405
0.06%
Lijun (Lily) Zhou
Lijun (Lily) Zhou
37
0.01%
Mark A. Ruzon
Mark A. Ruzon
19
0.00%
Irene Ratliff
Irene Ratliff
0
0.00%
Marc Alexander Roth
Marc Alexander Roth
0
0.00%
Contest: UNITED STATES SENATOR (Partial/Unexpired Term), VOTE FOR 1
UNITED STATES SENATOR (Partial/Unexpired Term)
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
ALEX PADILLA (DEM)
ALEX PADILLA, DEM
323,510
50.31%
MARK P. MEUSER (REP)
MARK P. MEUSER, REP
172,687
26.85%
JAMES P. BRADLEY (REP)
JAMES P. BRADLEY, REP
42,869
6.67%
JON ELIST (REP)
JON ELIST, REP
41,630
6.47%
TIMOTHY URSICH JR. (DEM)
TIMOTHY URSICH JR., DEM
24,043
3.74%
DAN O'DOWD (DEM)
DAN O'DOWD, DEM
16,075
2.50%
MYRON L. HALL (REP)
MYRON L. HALL, REP
11,281
1.75%
DAPHNE BRADFORD (NPP)
DAPHNE BRADFORD, NPP
10,873
1.69%
John Thompson Parker
John Thompson Parker
73
0.01%
Irene Ratliff
Irene Ratliff
0
0.00%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 48TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
UNITED STATES REPRESENTATIVE 48TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
DARRELL ISSA (REP)
DARRELL ISSA, REP
71,295
61.20%
STEPHEN HOULAHAN (DEM)
STEPHEN HOULAHAN, DEM
34,879
29.94%
MATTHEW G. RASCON (DEM)
MATTHEW G. RASCON, DEM
8,498
7.30%
LUCINDA KWH JAHN (NPP)
LUCINDA KWH JAHN, NPP
1,816
1.56%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 49TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
UNITED STATES REPRESENTATIVE 49TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
MIKE LEVIN (DEM)
MIKE LEVIN, DEM
63,338
52.43%
BRIAN MARYOTT (REP)
BRIAN MARYOTT, REP
23,770
19.68%
CHRISTOPHER RODRIGUEZ (REP)
CHRISTOPHER RODRIGUEZ, REP
12,758
10.56%
LISA A. BARTLETT (REP)
LISA A. BARTLETT, REP
8,131
6.73%
JOSIAH O'NEIL (REP)
JOSIAH O'NEIL, REP
7,440
6.16%
NADIA BAHIA SMALLEY (DEM)
NADIA BAHIA SMALLEY, DEM
3,638
3.01%
RENEE TAYLOR (REP)
RENEE TAYLOR, REP
1,727
1.43%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 50TH DISTRICT, VOTE FOR 1
UNITED STATES REPRESENTATIVE 50TH DISTRICT
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
SCOTT PETERS (DEM)
SCOTT PETERS, DEM
89,894
52.33%
COREY GUSTAFSON (REP)
COREY GUSTAFSON, REP
51,312
29.87%
KYLIE LOUIE VIE BENITEZ TAITANO (DEM)
KYLIE LOUIE VIE BENITEZ TAITANO, DEM
16,065
9.35%
DAVID CHIDDICK (REP)
DAVID CHIDDICK, REP
9,333
5.43%
ADAM SCHINDLER (NPP)
ADAM SCHINDLER, NPP
5,168
3.01%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 51ST DISTRICT, VOTE FOR 1
UNITED STATES REPRESENTATIVE 51ST DISTRICT
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
SARA JACOBS (DEM)
SARA JACOBS, DEM
91,329
60.52%
STAN CAPLAN (REP)
STAN CAPLAN, REP
56,183
37.23%
JOSE CORTES (PF)
JOSE CORTES, PF
3,343
2.22%
Barrett Holman Leak
Barrett Holman Leak
55
0.04%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 52ND DISTRICT, VOTE FOR 1
UNITED STATES REPRESENTATIVE 52ND DISTRICT
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
JUAN VARGAS (DEM)
JUAN VARGAS, DEM
56,827
59.11%
TYLER GEFFENEY (REP)
TYLER GEFFENEY, REP
29,348
30.53%
JOAQUÍN VÁZQUEZ (DEM)
JOAQUÍN VÁZQUEZ, DEM
9,965
10.37%
Contest: STATE SENATOR 18TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
STATE SENATOR 18TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
STEVE PADILLA (DEM)
STEVE PADILLA, DEM
50,989
62.46%
ALEJANDRO GALICIA (REP)
ALEJANDRO GALICIA, REP
30,641
37.54%
Contest: STATE SENATOR 32ND DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
STATE SENATOR 32ND DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
KELLY SEYARTO (REP)
KELLY SEYARTO, REP
1,690
54.92%
BRIAN NASH (DEM)
BRIAN NASH, DEM
1,387
45.08%
Contest: STATE SENATOR 38TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
STATE SENATOR 38TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
CATHERINE BLAKESPEAR (DEM)
CATHERINE BLAKESPEAR, DEM
78,171
47.43%
MATT GUNDERSON (REP)
MATT GUNDERSON, REP
69,652
42.26%
JOE KERR (DEM)
JOE KERR, DEM
16,990
10.31%
Contest: STATE SENATOR 40TH DISTRICT, VOTE FOR 1
STATE SENATOR 40TH DISTRICT
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
BRIAN W. JONES (REP)
BRIAN W. JONES, REP
113,400
54.43%
JOSEPH C. ROCHA (DEM)
JOSEPH C. ROCHA, DEM
94,960
45.57%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 80TH DISTRICT (Special Run-off to Fill Vacancy), VOTE FOR 1
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 80TH DISTRICT (Special Run-off to Fill Vacancy)
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
DAVID ALVAREZ (DEM)
DAVID ALVAREZ, DEM
26,482
54.29%
GEORGETTE GÓMEZ (DEM)
GEORGETTE GÓMEZ, DEM
22,297
45.71%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 74TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 74TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY)
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
CHRIS DUNCAN (DEM)
CHRIS DUNCAN, DEM
27,939
50.23%
LAURIE DAVIES (REP)
LAURIE DAVIES, REP
27,680
49.77%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 75TH DISTRICT, VOTE FOR 1
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 75TH DISTRICT
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
MARIE WALDRON (REP)
MARIE WALDRON, REP
59,612
63.46%
RANDY VOEPEL (REP)
RANDY VOEPEL, REP
34,328
36.54%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 76TH DISTRICT, VOTE FOR 1
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 76TH DISTRICT
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
BRIAN MAIENSCHEIN (DEM)
BRIAN MAIENSCHEIN, DEM
48,635
49.94%
KRISTIE BRUCE-LANE (REP)
KRISTIE BRUCE-LANE, REP
27,375
28.11%
JUNE CUTTER (REP)
JUNE CUTTER, REP
21,381
21.95%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 77TH DISTRICT, VOTE FOR 1
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 77TH DISTRICT
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
TASHA BOERNER HORVATH (DEM)
TASHA BOERNER HORVATH, DEM
78,673
60.89%
DAN DOWNEY (REP)
DAN DOWNEY, REP
50,530
39.11%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 78TH DISTRICT, VOTE FOR 1
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 78TH DISTRICT
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
CHRIS WARD (DEM)
CHRIS WARD, DEM
76,917
68.20%
ERIC E. GONZALES (REP)
ERIC E. GONZALES, REP
35,857
31.80%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 79TH DISTRICT, VOTE FOR 1
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 79TH DISTRICT
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
AKILAH WEBER (DEM)
AKILAH WEBER, DEM
42,857
64.29%
CORBIN SABOL (REP)
CORBIN SABOL, REP
16,651
24.98%
JOHN MOORE (REP)
JOHN MOORE, REP
7,159
10.74%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 80TH DISTRICT, VOTE FOR 1
MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 80TH DISTRICT
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
GEORGETTE GÓMEZ (DEM)
GEORGETTE GÓMEZ, DEM
25,308
36.36%
DAVID ALVAREZ (DEM)
DAVID ALVAREZ, DEM
21,548
30.96%
JOHN VOGEL GARCIA (REP)
JOHN VOGEL GARCIA, REP
14,162
20.35%
LINCOLN PICKARD (REP)
LINCOLN PICKARD, REP
8,578
12.33%
Contest: JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 32, VOTE FOR 1
JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 32
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
PENNIE K. MCLAUGHLIN
PENNIE K. MCLAUGHLIN
431,295
100.00%
Contest: JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 35, VOTE FOR 1
JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 35
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
MIKE MURPHY
MIKE MURPHY
236,300
40.30%
REBECCA KANTER
REBECCA KANTER
221,267
37.74%
MICHAEL J. FLEMMING
MICHAEL J. FLEMMING
128,769
21.96%
Contest: JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 36, VOTE FOR 1
JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 36
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
PETE MURRAY
PETE MURRAY
229,805
39.86%
PETER SINGER
PETER SINGER
176,251
30.57%
CHRIS LAWSON
CHRIS LAWSON
170,478
29.57%
Contest: STATE SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION, VOTE FOR 1
STATE SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
TONY K. THURMOND
TONY K. THURMOND
239,089
40.41%
LANCE RAY CHRISTENSEN
LANCE RAY CHRISTENSEN
103,804
17.55%
AINYE E. LONG
AINYE E. LONG
64,706
10.94%
GEORGE YANG
GEORGE YANG
60,647
10.25%
JIM GIBSON
JIM GIBSON
53,296
9.01%
MARCO AMARAL
MARCO AMARAL
48,990
8.28%
JOSEPH GUY CAMPBELL
JOSEPH GUY CAMPBELL
21,092
3.57%
Contest: GROSSMONT-CUYAMACA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA 1, VOTE FOR 1
GROSSMONT-CUYAMACA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA 1
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
DESIREE KLAAR
DESIREE KLAAR
10,975
55.21%
DAWN IVY
DAWN IVY
8,904
44.79%
Contest: GROSSMONT-CUYAMACA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA 2, VOTE FOR 1
GROSSMONT-CUYAMACA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA 2
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
DEBBIE JUSTESON
DEBBIE JUSTESON
12,473
62.55%
MEGAN D. DUNN
MEGAN D. DUNN
7,468
37.45%
Contest: SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT MEMBER, BOARD OF EDUCATION DISTRICT B, VOTE FOR 1
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT MEMBER, BOARD OF EDUCATION DISTRICT B
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
SHANA HAZAN
SHANA HAZAN
21,811
52.54%
GODWIN HIGA
GODWIN HIGA
10,379
25.00%
JOSE VELAZQUEZ
JOSE VELAZQUEZ
9,326
22.46%
Contest: SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT MEMBER, BOARD OF EDUCATION DISTRICT C, VOTE FOR 1
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT MEMBER, BOARD OF EDUCATION DISTRICT C
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
CODY PETTERSON
CODY PETTERSON
19,057
44.85%
BECCA WILLIAMS
BECCA WILLIAMS
13,439
31.63%
LILY HIGMAN
LILY HIGMAN
9,993
23.52%
Contest: MEMBER, BOARD OF SUPERVISORS DISTRICT NO. 4, VOTE FOR 1
MEMBER, BOARD OF SUPERVISORS DISTRICT NO. 4
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
NATHAN FLETCHER
NATHAN FLETCHER
76,032
62.13%
AMY REICHERT
AMY REICHERT
35,349
28.89%
SIDIQA A. HOOKER
SIDIQA A. HOOKER
10,988
8.98%
Contest: SHERIFF, VOTE FOR 1
SHERIFF
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
KELLY ANNE MARTINEZ
KELLY ANNE MARTINEZ
229,193
37.50%
JOHN HEMMERLING
JOHN HEMMERLING
124,591
20.38%
DAVE MYERS
DAVE MYERS
116,072
18.99%
JONATHAN PECK
JONATHAN PECK
43,857
7.18%
JUAN CARLOS "CHARLIE" MERCADO
JUAN CARLOS "CHARLIE" MERCADO
41,937
6.86%
JOHN "GUNDO" GUNDERSON
JOHN "GUNDO" GUNDERSON
41,800
6.84%
CHARLES "CHUCK" BATTLE
CHARLES "CHUCK" BATTLE
13,752
2.25%
Contest: CITY OF CHULA VISTA MAYOR, VOTE FOR 1
CITY OF CHULA VISTA MAYOR
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
JOHN MC CANN
JOHN MC CANN
13,580
30.82%
AMMAR CAMPA-NAJJAR
AMMAR CAMPA-NAJJAR
9,943
22.56%
JILL M. GALVEZ
JILL M. GALVEZ
8,689
19.72%
ZANETA ENCARNACION
ZANETA ENCARNACION
5,974
13.56%
RUDY RAMIREZ
RUDY RAMIREZ
3,008
6.83%
SPENCER CASH
SPENCER CASH
2,840
6.44%
Christine Brady
Christine Brady
35
0.08%
Contest: CITY OF CHULA VISTA MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1, VOTE FOR 1
CITY OF CHULA VISTA MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
CAROLINA CHAVEZ
CAROLINA CHAVEZ
4,696
34.48%
MARCO CONTRERAS
MARCO CONTRERAS
3,742
27.47%
FRANCISCO "FRANK" RIVERA
FRANCISCO "FRANK" RIVERA
2,385
17.51%
ROBERT MICHAEL CROMER
ROBERT MICHAEL CROMER
1,608
11.81%
MARK LIUAG
MARK LIUAG
1,190
8.74%
Contest: CITY OF CHULA VISTA MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2, VOTE FOR 1
CITY OF CHULA VISTA MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
STEVE STENBERG
STEVE STENBERG
4,179
38.34%
JOSE PRECIADO
JOSE PRECIADO
3,856
35.38%
PATTI S. GROULX
PATTI S. GROULX
1,099
10.08%
FRANCIA CASTRO
FRANCIA CASTRO
1,030
9.45%
JOHN H. BORJA
JOHN H. BORJA
736
6.75%
Contest: CITY OF CHULA VISTA CITY ATTORNEY, VOTE FOR 1
CITY OF CHULA VISTA CITY ATTORNEY
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
SIMON SILVA
SIMON SILVA
20,856
49.80%
DAN SMITH
DAN SMITH
13,998
33.42%
JOHN MOOT
JOHN MOOT
7,028
16.78%
Contest: CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2, VOTE FOR 1
CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
JENNIFER CAMPBELL
JENNIFER CAMPBELL
10,832
29.81%
LINDA LUKACS
LINDA LUKACS
9,211
25.35%
LORI SALDAÑA
LORI SALDAÑA
6,603
18.17%
JOEL DAY
JOEL DAY
5,130
14.12%
MANDY HAVLIK
MANDY HAVLIK
3,027
8.33%
DANIEL SMIECHOWSKI
DANIEL SMIECHOWSKI
1,532
4.22%
Contest: CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 4, VOTE FOR 1
CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 4
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
MONICA MONTGOMERY STEPPE
MONICA MONTGOMERY STEPPE
12,110
71.15%
GLORIA EVANGELISTA
GLORIA EVANGELISTA
3,683
21.64%
TYLISA D. SUSEBERRY
TYLISA D. SUSEBERRY
1,228
7.21%
Contest: CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 6, VOTE FOR 1
CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 6
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
KENT LEE
KENT LEE
10,390
40.73%
TOMMY HOUGH
TOMMY HOUGH
9,461
37.09%
JANE L. GLASSON
JANE L. GLASSON
5,657
22.18%
Contest: CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 8, VOTE FOR 1
CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 8
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
VIVIAN MORENO
VIVIAN MORENO
8,432
63.37%
ANTONIO MARTINEZ
ANTONIO MARTINEZ
4,873
36.63%
Contest: MEASURE C - CITY OF CARLSBAD Appointive City Clerk., VOTE FOR 1
MEASURE C - CITY OF CARLSBAD Appointive City Clerk.
(VOTE FOR 1)
Candidate Name
Total Votes
Percentage
NO
NO
16,586
51.37%
YES
YES
15,701
48.63%
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